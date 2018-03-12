Алмазэргиэнбанк снижает ставки по ипотечным кредитам

Сегодня, 09:47

Алмазэргиэнбанк уменьшает размер ставок на потребительские кредиты. В начале текущего года банк решил понизить ипотеки, чтобы сделать их ещё более доступными.

В частности снизили ставки по кредиту без обеспечения под названием "Простые решения", а с обеспечением "Новый горизонт", а также "Большие возможности".

"Уменьшение процентных ставок является важным шагом для обеспечения доступности денежных услуг в сторону жителей нашей республики", - рассказала глава Департамента розничного бизнеса Анна Алексеевская.

Стоит отметить, стало возможным подать заявку на потребительский кредит в онлайн-режиме. После подачи менеджер перезванивает, назначает время и адрес офиса, куда нужно подойти для оформления документов.

"Все усилия мы направляем на улучшение и упрощение обслуживания наших клиентов, делаем наш продукт более доступным, но наиболее выгодные условия у нас приготовлены для зарплатных клиентов и работников в бюджетной области", - добавила Алексеевская.