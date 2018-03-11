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Недвижимость в Воронеже за месяц подорожала почти на 3%

Вчера, 18:32

В Воронеже снова стремительно подорожала недвижимость. На протяжении месяца квадратный метр жилья вырос в цене до 2,5%. По данным нескольких аналитических агентств, недвижимость в Воронеже снова повысилась в цене.

По состоянию на 11 марта, чтобы приобрести однокомнатную квартиру, покупателю придется заплатить цену от 53000 рублей. В перерасчете на стоимость квадратного метра показатель превысил 2,5%. Не прошла волна повышения цены мимо двух- и трехкомнатного жилья. Квартиры такого типа планировки повысились в цене на 2%.

За такое жилье покупателям придется заплатить 2,8 и 3,8 миллиона рублей соответственно. Аналитики пока не могут сказать, что спровоцировало рост цен на жилье в Воронеже. Ведь подорожание с разрывом буквально в месяц можно назвать действительно стремительным.


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