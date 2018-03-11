Вологодская область отличилась самым дешёвым жильём на Северо-Западе РФ

Сегодня, 12:11

На рынке первичной недвижимости на Северо-Западе РФ самым дешёвым жильём отличилась Вологодская область. Такие данные обнародовал Вологдастат.

Согласно информации, приведённой данным ведомством, стоимость новых квартир в таких городах, как Вологда и Череповец не только не возросла, но даже немного понизилась.

Правда, размер понижения не очень велик. В среднем, его величина около одной десятой процента. У квартир, относящихся к среднему качеству, этот показатель – четыре десятые. Жильё улучшенной категории, напротив, слегка подорожало, на 1,7%.

Средняя стоимость одного квадратного метра в указанных городах составила 37974 рубля. У элитных квартир данный показатель заметно выше. Он составляет в среднем 57371 рубль.

Стоимость жилья в Вологодской области понижается уже не первый год. В 2016 году она упала, по данным статистиков, на 1,2%.

На вторичном рынке тенденция несколько иная. В особенности это касается квартир с низким качеством. Их стоимость выросла на 0,6%. В то же время подобное жилье на Северо-Западе также дешевле лишь в Псковской области.