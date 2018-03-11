У некоторых россиян может снизиться налог на недвижимость

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У некоторых россиян, начиная с этого года, может снизиться налог на недвижимость. Это станет следствием проведения кадастровой оценки с применением новых правил.

Они предусматривают большую вероятность того, что недвижимость, в том числе земля, получит в результате оценки стоимость, наиболее приближённую к рыночной. Таким образом некоторые собственники станут платить налог в меньших размерах, чем было до этого года.

Ранее кадастровая стоимость недвижимости определялась независимыми оценщиками. Затем она утверждалась в региональных или местных органах власти.

По мнению Росреестра, оценщики со своей задачей справлялись плохо. Особенно заметно это стало в начале года.

По данным ведомства, в январе 2018 года к ним поступило в 2,5 раза больше просьб о пересмотре размера кадастровой стоимости, чем годом ранее.

В то же время скептики предупреждают, что изменение размера оценки не приведёт к автоматическому снижению налога на недвижимость. Побегать по инстанциям всё равно придётся.