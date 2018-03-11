Аэрополис возле Платова построят за 5 лет

Сегодня, 08:42

Заместитель главы Ростовской области Юрий Молодченко заявил, что в течение 5 лет возле аэропорта Платов будет построен аэрополис.

Сообщается, что строительство аэрополиса начнется благодаря проекту, который направлен на региональное развитие до 2030 года. Предполагается, что вокруг Платова обустроят жилой квартал, большой парк отдыха и логистический центр.

Полностью завершить строительство планируется уже через пять лет. На данный момент, по словам Молодченко, специалисты уже разработали территориальный план и готовятся к проектированию. Всего аэрополис займет 3 тыс. га земли.