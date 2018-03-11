VistaNews.ru


Аэрополис возле Платова построят за 5 лет

Сегодня, 08:42

Заместитель главы Ростовской области Юрий Молодченко заявил, что в течение 5 лет возле аэропорта Платов будет построен аэрополис.

Сообщается, что строительство аэрополиса начнется благодаря проекту, который направлен на региональное развитие  до 2030 года. Предполагается, что вокруг Платова обустроят жилой квартал, большой парк отдыха и логистический центр.
Полностью завершить строительство планируется уже через пять лет. На данный момент, по словам Молодченко, специалисты уже разработали территориальный план и готовятся к проектированию. Всего аэрополис займет 3 тыс. га земли.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.