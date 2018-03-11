На торги за 3,3 млн евро выставлен древний замок в Альмерии

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На торги выставлен древний шотландский замок, расположенный на морском берегу Альмерии на территории парка Кабо-де-Гата. Его стоимость определена в размере 3,3 млн евро.

Площадь самого строения - 740 м2. Территория, которая к нему относится, значительно существеннее, и составляет 34 000 м2. Объект является частным, но относится к культурному наследию страны.

Сообщается, что в замке имеются кухня, две гостиные и пять спален. Помимо того, он располагает внутренним двором, где есть бассейн. Также привлекательным моментом для будущих покупателей может стать то, что на стенах этого замка расположены четыре древние пушки, являющиеся действующими. Так что отразить нападение «пиратов» будет достаточно несложно.

Преимуществом данной недвижимости является и то, что своё энергопотребление она обеспечивает за счёт солнечных батарей, находящихся на крыше замка. Вода также поступает из собственного источника, находящегося внутри двора.

Крепость была построена в 1764 году. Указание на это было дано королём Карлосом III. После того, как завершилась Пиренейская война, она неоднократно меняла своих хозяев, пока в 1875 году не стала частной собственностью.

Для будущего хозяина объекта есть ограничения. Замок, полностью пригодный для комфортного проживания, должен сохранять первоначальный вид. Кроме того, туда четырежды в месяц должны беспрепятственно допускаться туристы.