Дольщики из Ростова призвали власти достроить им купленное жилье

Вчера, 23:26

В Ростове обманутые дольщики ЖК «Европейский» требуют от властей заставить застройщика предоставить им готовое жилье. Для этого люди подписывают необходимую петицию.

Ростовчане подписали петицию, где рассказывают о своей беде. Несколько лет они не могут получить недвижимость, за которую заплатили деньги. Дольщики ЖК «Европейский» честно выполнили свои обязанности и оплатили квартиры, но строители не спешат предоставлять им квартиры. Населению пришлось брать кредиты, а теперь они платят взаймы и снимать жилье.

К акции дольщиков подключились жильцы домов в районе Вертолетное поле, так как по причине прекращения сооружения ухудшилась инфраструктура района: ямы на проезжих частях, нет освещения на улицах, а возле детсада падают кирпичи.