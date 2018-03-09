Мэрия Ярославля продает жилой дом конца 18 века

Вчера, 22:24

Мэрия Ярославля собирается выставить на продажу жилой дом Кузнецовых, годы постройки которого достигают 18 века. Объект имеет культурную значимость и региональное значение.

Об этом сообщают городские власти. Дом №4 на Закоторосльной набережной площадью 256 квадратных метров вместе с земельным участком в 1375 квадратных метров имеет начальную цену в 8 миллионов 554 тыс. рублей. В документе указаны обременения к недвижимости – аренда и земли, водохранная зона, статут дома как объект культурного наследия регионального значения. К тому же, новый владелец будет обязан содержать дом в надлежащем состоянии.

Люди считают, что причиной продажи является тот факт, что у города нет необходимых финансов на содержание жилого дома Кузнецовых. По акту технического состояния ремонт можно делать до 31 января 2023 года.