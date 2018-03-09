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Как проинформировали в Вологдастате, в Вологодской области упали цены на недвижимость, по сравнению с СЗФО. Самая низкая стоимость жилплощади зафиксирована в Вологде и крупном городке Череповце.

В 2017 году в Вологде и Череповце эксперты заметили снижение цен на жилье. В рамках первичного рынка снижение пошло всего на 0,1% (в 2016 году 2%). Квартиры среднего класса упали в цене на 0,4%, а класса люкс продают на 1,7% дороже. В конце минувшего года квадратный метр общей площади стоил 37,974 тысячи рублей. Элитное жилье предлагалось покупателям по 57,371 тысяч рублей за один квадрат.

Вторичный рынок пошел на снижение с показателем в 1,2%, улучшенное и среднее качество продавали на 1,8% и 1,2% дешевле соответственно. Низкое качество, напротив, повысилось в цене на 0,6%, один квадрат такого варианта в среднем стоил 37,153 тысяч рублей.