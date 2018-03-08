В России ипотека станет дешевле в 2018-2019 годах до 7%

Вчера, 22:41

В 2018 году ипотека в России может стать довольно приемлемой в цене. По словам экспертов, банки, предоставляющие соответственные займы, начнут критически снижать свои ставки до 7%.

Глава России Владимир Путин на очередном заседании правительства акцентировал внимание, что российские банки должны пойти навстречу клиентам и снизить годовые ставки на ипотеку. С 2018 года это задание должно начать выполняться. Уже до конца годового периода ипотека подешевеет до 8%, а еще через год, в 2019 – ставки не поднимутся выше 7%. Эксперты уверены, что финансовая ситуация на фоне российской экономики не слишком влияет на основную деятельность кредитных организаций. Поэтому снижение стоимости на ипотечные займы является вполне реальным планом.

Благодаря ипотеке россияне уже приобрели много недвижимости. Для жителей государства не стало большой проблемой купить квартиру в Москве или же другом регионе, банкиры идут навстречу своим клиентам.