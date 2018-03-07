В Костроме жилье для молодых семей станет доступнее

Сегодня, 16:26

В Костроме запустили президентскую программу, благодаря которой семьи, ожидающие появления на свет второго или третьего ребенка, смогут приобрести жилье по льготной ипотеке.

Как сообщается, за предстоящие четыре года семьи, которые планируют еще одного ребенка, получат ипотеку под 6% годовых.

Такое снижение уже назвали рекордным. К примеру, еще три года назад средней ставкой по ипотеке в области считалась 13,5%. С помощью государственной программы ее удалось снизить до 10% в прошлом году и уже до 6% в текущем.

Всего в данной программе льгот приняло участие 46 банков. Предполагается, что это поможет решить жилищный вопрос среди молодых семей.

Подобная программа скоро распространится для всех россиян в рамках указа президента о снижении ставки до 7%.