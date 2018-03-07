В Москве возведут новый спорткомплекс «Самбо-70»

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В Москве откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс для центра образования и спорта "Самбо-70" в юго-западной части города.

В департаменте строительства Москвы рассказали, что организации уже дали официальное разрешение на возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса на юго-западе столицы на улице Губкина д-6 и д-6 строение 1. Четырехэтажное строение планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Большое строение займет площадь 4800 кв. метров. На 1-м этаже здания расположат хореографический зал с комнатой для тренеров, тренажерный зал, ряд помещений для медицинской реабилитации, в том числе массажную комнату и сауну, и несколько технических помещений. Второй этаж будет отведен под гимнастический спортивный зал, методический кабинет, комнату отдыха и административные помещения. Верхних два этажа оборудуют для администрации комплекса. Прилегающая территория будет наполнена спортивными площадками и беговыми дорожками.

"Самбо-70" будет функционировать круглый год, он предназначен для спортивно-тренировочных, физкультурно-реабилитационных, и спортивно-массовых мероприятий.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение 2018-2020 года возведут около 30 новых спортивных объектов, которые появятся в каждом районе города.