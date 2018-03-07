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Собянин открыл в Москве родильный дом №27 после капремонта

Сегодня, 14:37

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл родильный дом №27 после долгого капитального ремонта. Данный роддом сам по себе - филиал ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого.

Мероприятие по открытию состоялось 7 марта. После проведенного капремонта учреждение расширили на 100 коек и оснастили современным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам акушерско-гинекологической помощи.
Также Собянин поздравил всех сотрудник роддома с грядущим 8 марта. А молодые мамы, помимо этого, получили еще и подарки с поздравлениями с появлением на свет детей.
По словам мэра, в российской столице уже усовершенствовали современным оборудованием 18 роддомов, а еще 10 домов реконструированы.


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