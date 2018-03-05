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В "новой" Москве возведут огромный складской комплекс

Вчера, 19:58

Огромный производственно-складской комплекс, площадью 24 тысячи кв.м., построят в "новой" Москве.

Скоро участок площадью 3,6 га неподалеку от поселка Саларьево в "новой" Москве займет новая постройка. Там возведут большой трехэтажный производственно-складной комплекс прямоугольной формы площадью 24 тысячи кв. м. Изнутри большая часть помещения будет отведена под зону стеллажного хранения. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отделают склад снаружи сэндвич-панелями, заполненными негорючим минераловатным содержимым. Фасад будет выполнен из окон и панелей в серо-синей гамме. В местах подъезда грузовых машин сделают доки для разгрузки. Паркинг будет рассчитан на 103 места для легковых и грузовых автомобилей.

Заказчиком проекта выступил ООО "Меридиан Логистик". Проект нового комплекса разработал ООО "Капитальное строительство".


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