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Власти Ростова подали в суд на решение о стройке 22-этажной "свечки" в центре

Вчера, 16:37

Правительство Ростова не согласно с запланированным строительством 22-этажной «свечки» на площади Ленина. Департамент архитектуры и градостроительства города подал в суд на решение, и первое заседание назначено на 18 марта.

 Еще с осени прошлого года жители Ростова обращаются в администрацию города с недовольством по поводу решения о построении высотной 22-этажной «свечки». Согласно планам подрядчика, многоэтажка будет размещена на площади Ленина. Ростовчане подняли тревогу, чтобы этот процесс не начинался. По мнению многих, на месте будущего небоскреба более целесообразно заложить парк, чтобы было, где детям и взрослым отдохнуть после работы и в выходной день.

Дело дошло даже до суда. Представители управления архитектуры вместе с юристами составили иск и обратились суд. Теперь от справедливого вердикта будет зависеть судьба высотки в Ростове. Первое заседание состоится 28 марта.


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