В Подмосковье с 2018 года сумма ипотечного кредита выросла до 2,9 млн

Вчера, 20:39

В Подмосковье озвучили сумму первого кредита по ипотеке в 2018 году. Сравнительно с предыдущим годом размер займа увеличен на 11% и составляет сумму до 2,9 миллиона рублей.

Представители Ассоциации застройщиков Подмосковья сообщили о том, что ипотека в регионе пользуется необычайным спросом. Начиная с 2017 года, граждане не усомнились и оформили ипотеку для приобретения собственного жилья. В этом году также интерес к займам не пропал у населения. По итогам, которые подводили специалисты, сумма ипотеки в настоящее время составила не более 2,9 миллиона рублей. Этот показатель вырос на 11% относительно своего предшественника. Эксперты уверены, что в этом году спрос на ипотеку достигнет своего максимального уровня.

Ведь в правительстве стоит на контроле программа развития жилищной сферы в России. И она должна полностью быть реализована к 2025 году. Центробанк и коммерческие финансовые организации будут идти навстречу клиентам, ставки на ипотечные кредиты продолжат снижаться.