Самая дорогая квартира в Воронеже стоит 35 млн рублей

Вчера, 19:40

Квартира с самой высокой стоимостью в Воронеже выставлена на продажу с заранее объявленной ценой в 35 млн рублей. Это пятикомнатная жилая площадь, расположенная в «Петровском пассаже» размером в 229 кв. метров с несколькими гардеробами.

Среди остальных областей Центрального Федерального округа это предложение находится на втором месте по стоимости.

Составлен рейтинг, согласно которому квартира в Центральном округе продается за 39,5 миллиона рублей. Эта квартира расположена на двух этажах с размером в 172 кв.м и новым ремонтом в стиле модерн. Третье место заняла квартира во Владимире с площадью 360 кв.м за почти 30 миллионов рублей. Окна квартиры открывают вид на здание государственной администрации Владимира, но пока что объявление о продаже сняли.

Авторы рейтинга поделились, что за Москвой и Петербургом на продаже находится маленькое количество жилых помещений в лучших элитных домах. Богатые жители больших городов желают приобретать частные дома, которые расположены в спокойных районах с развитой инфраструктурой и транспортной развязкой.