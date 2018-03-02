Из-за ЧМ-2018 квартиры в Казани сдают за 300 000 рублей в сутки

Вчера, 18:54

Глава туристического отдела Татарстана Сергей Иванов поделился своим мнением о сдаче квартир в Казани стоимостью 300 000 российских рублей за ночь. Таким образом арендаторы хотят заработать на туристах во время проведения чемпионата мира по футболу.

Иванов говорит, что сдавать жилье по такой стоимости - абсурд. Но если собственнику удастся сдать квартиру по таким завышенным ценам, то он только порадуется за него. Но арендодателю нужно учитывать, что с заработанных денег ему придется уплатить налог при сдаче декларации за год, говорит Иванов. Хозяева, сдающие квартиру или апартаменты на сутки, обязаны встать на учет как частные предприниматели. Те, кто занимается долгосрочной сдачей квартир, должны зарегистрироваться на налоговом учете.

Иванов подчеркнул, что если турист заранее поставит бронь на желаемое жилье через интернет, но в реальности жилье не будет соответствовать описанию и фото, заявленным на сайте, то арендодателя ждут серьезные последствия.