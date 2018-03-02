«Осторожно мошенники»: нотариусы из Украины помогают аферистам разводить граждан РТ на жилье

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В Казани (Республика Татарстан) нотариусы из Украины помогаю аферистам продавать квартиры местных жителей. Злоумышленники используют для обмана оформленные за границей доверенности или переписывают жилье на подельников.

«Развод» жителей Татарстана на квадратные метры посредством оформленных в Украине доверенностей аферисты используют уже более двух лет. Сейчас злоумышленники стали смышленее и начали использовать схему с переписыванием жилища на подельников, вызывающую меньше подозрений.

Преступный сбыт жилья в Казани прокомментировал Андрей Савельев, руководящий Гильдией риэлторов Татарстана. По словам эксперта, аферисты предпочитают использовать в своих махинациях квадратные метры редко бывающих дома или сдающих квартиры собственников. Жертвы «развода» не могут проверить оформленную украинскими нотариусами доверенность, так как сделать это попросту негде. К слову, в соседнем государстве гораздо проще стать оформляющим юридические акты лицом, нежели в России, из-за «мягких» требований.

Существует множество видов махинаций с продажей жилья, подчеркивает Андрей Савельев. Аферисты могут как переписать на себя принадлежащую государству землю, так и представиться риэлтором, заполучив задаток за работу, которую они никогда не смогут выполнить. Как итог, глава Гильдии риэлторов Татарстана рекомендует соотечественникам прибегать к помощи исключительно проверенных специалистов по продаже жилья.