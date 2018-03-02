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В Нагорном районе Москвы построят новый жилой квартал

Сегодня, 11:37

Москомстройинвест сообщает о готовности построить новый жилой квартал площадью более 146 тыс. м² в Нагорном районе Москвы. Планируется возведение школы (10 тыс. м²) и поликлиники ( 6 тыс. м²). Будет создано 960 рабочих мест. Инвестором выступит «Стратегии и бизнес» в рамках программы реновации.

Промзона №33 «Верхние Котлы» вскоре может превратиться в новый жилой квартал. Инвестором выступит «Стратегии и бизнес» в рамках программы реновации. Специалистами Москомстройинвеста предусматривается постройка комплекса площадью более 146 тыс. м² в Нагорном районе столицы. В планах компании-застройщика возведение школы (10 тыс. м²) и поликлиники ( 6 тыс. м²).

Ожидается получение новых рабочих мест в количестве 960 шт. Планируется улучшение бытовых условий проживания более 2,9 тыс. человек. Информация опубликована на Интернет-сайте Москомстройинвеста.


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