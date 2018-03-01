Путин пообещал сделать доступным жильё для молодых семей

Сегодня, 12:33

Глава государства Владимир Путин в рамках своего выступления пообещал сделать жильё для молодых семей более доступным.

Путин рассказал, что с каждым годом в РФ строится всё больше доступного жилья во всех регионах государства. Вдобавок, современные технологии позволяют его сделать более дешёвым, но не менее качественным. Молодым семьям будут максимально стараться помогать с ипотекой и всевозможными пособиями и специальными бонусами. Более всего жилья строится в Москве и области. Глава государства рассказал, что для успешного достижения цели необходимо строить порядка 90 миллионов метров квадратных в год.