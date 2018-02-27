Московские квартиры с отделкой подорожали в 8 раз

Вчера, 18:18

В Москве покупатели недвижимости начали все больше выбирать квартиры с отделкой. Спрос на такую жилплощадь вырос в 8 раз по сравнению с показателями 2014 года.

Приобретение недвижимости в Москве вещь непростая и хлопотная для любого покупателя. Человек предварительно учитывает все детали прежде, чем отправиться за оформлением сделки к нотариусу. В настоящее время москвичи отдают предпочтение при выборе квартир с отделкой. Спор на такой товар стал выше в 8 раз, сравнительно с периодом до 2015 года. Как говорят аналитики, люди хотят сэкономить деньги на ремонте, покупая уже все готовое.

Ведь стоимость работы подрядчиков достаточно недешевая, и покупатели готовы заплатить общую цену, а взамен получить квартиру с отделкой по современному стилю. Даже если она обойдется дороже, чем стандартный вариант. Ведь москвичи ценят свое время и заработанные деньги.