Эксперт: Россияне стали чаще брать ипотеку

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В России чаще начали оформлять семейную ипотеку. Как сообщают источники, молодые семьи интересуются трёхкомнатными квартирами, если учитывать российскую столицу.

В Москве средняя цена на жильё, учитывая региональный лимит программы, составляет 8,5 миллионов рублей. Компания "Метриум" проанализировала заявки на покупку недвижимости в ипотеку и сделала выводы, что количество желающих стать владельцами квартир в новостройках, исходя из новой государственной программы под 6% годовых, увеличилось. Специалисты отметили, что данная форма займов интересует 70% возможных покупателей, спрос же на новостройки скоро должен возрасти на 20%.

Раньше президент России Владимир Путин поручил ввести в стране особую государственную поддержку для многодетных семей.