VistaNews.ru


Самая дорогая квартира в Сибири найдена в Омске

Вчера, 22:04

Самая дорогая однокомнатная квартира обнаружена специалистами по недвижимости в Омске. Также найдена и наиболее дешевая недвижимость в Сибирском регионе.

 По информационным сводкам сотрудников бюро по недвижимости наиболее дорогой выступает однокомнатная квартира в Омске. Она официально признана самой недешевой в Сибири. Изначально ее цена равна 13,9 миллионам рублей. Второе место рейтинга - квартира за 9 миллионов. Для того, чтобы покупатель смог увидеть ее, нужно поехать в Иркутск, а третья ступень – Новосибирск: 7 миллионов рублей. Общая площадь самой дорогой однокомнатной квартиры в Омске не выше 53,5 квадратных метров. Жилплощадь тщательно охраняется, есть все коммуникации, недавно в ней делали ремонт. Элитный дом, в котором расположена квартира за 13,9 миллионов, находится по улице Красина. Здесь живут представители областной власти.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.