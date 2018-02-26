Самая дорогая квартира в Сибири найдена в Омске

Вчера, 22:04

Самая дорогая однокомнатная квартира обнаружена специалистами по недвижимости в Омске. Также найдена и наиболее дешевая недвижимость в Сибирском регионе.

По информационным сводкам сотрудников бюро по недвижимости наиболее дорогой выступает однокомнатная квартира в Омске. Она официально признана самой недешевой в Сибири. Изначально ее цена равна 13,9 миллионам рублей. Второе место рейтинга - квартира за 9 миллионов. Для того, чтобы покупатель смог увидеть ее, нужно поехать в Иркутск, а третья ступень – Новосибирск: 7 миллионов рублей. Общая площадь самой дорогой однокомнатной квартиры в Омске не выше 53,5 квадратных метров. Жилплощадь тщательно охраняется, есть все коммуникации, недавно в ней делали ремонт. Элитный дом, в котором расположена квартира за 13,9 миллионов, находится по улице Красина. Здесь живут представители областной власти.