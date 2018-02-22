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Ранее популярный район "Рублевка" превращается в поселок-призрак

Сегодня, 19:20

Недавно аналитики популярной в России реалторской компании, под названием "Инком-Недвижимость" заявили, что большая часть загородных домов, коттеджей, находящихся на восточных шоссе, могут превратиться в поселки-призраки.

По составленным за 2017 год рейтингам коттеджи, находящиеся на Рублево-Успенском шоссе, Горьковском и Егорьевском шоссе стали полными аутсайдерами. Как известно, процент реализованных продаж загородных домов в ранее популярных поселках составил не более 2%. В 2017 году среди покупателей стали популярнее коттеджи из Новой Риги, где процент продаж вырос до 11%. На Дмитровском и Ярославском шоссе продажи выросли до 10%, причем на каждом из перечисленных. Новорязанское и Симферопольское направление может похвастаться твердыми 9%.

Как поясняют специалисты, резкий спад продаж загородных домов Рублеки связан с большой стоимостью и морально устаревшими предложениями.


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