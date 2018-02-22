Аналитики составили топ-3 самых дорогих апартаментов в «Москва-Сити»

Сегодня, 09:02

Аналитики российского рынка недвижимости составили перечень самых дорогих апартаментов делового центра «Москва-Сити», включив в него представителей первичного и вторичного рынков. Самый солидный ценник висит на расположенном на 56-м этаже небоскреба Imperia Tower жилище – 15 миллионов долларов.

Апартаменты небоскреба Imperia Tower забрали себе сразу 2 лидерские позиции рейтинга топ-3 самых дорогостоящих жилищ делового центра «Москва-Сити». Лидером перечня стала квартира без отделки площадью более 1,7 тысячи квадратных метров, за которую придется заплатить 15 миллионов долларов.

На второе место рейтинга самых дорогих жилищ ММДЦ «Москва-Сити» аналитики поставили пентхаус в небоскребе Imperia Tower, расположенный на 58-м этаже. Стоимость данного жилища без отделки площадью 942 квадратных метра составляет 12 миллионов долларов.

Тройку лидеров замкнули расположенные в небоскребе «Меркурий Сити Тауэр» апартаменты площадью 524 квадратных метра. За жилище с отделкой на 58-м этаже продавец просит 7,5 миллиона долларов.