Выяснилось, как выглядит дом за 100 миллионов в Краснодаре

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Выяснилось, как выглядит дом, который хозяева продают за 100 миллионов в Краснодаре.

В Краснодаре в Интернете появилось объявление о продаже дома, который продавец оценил в 100 миллионов рублей. Объявление было опубликовано на портале бесплатных объявлений «Юла». Оказывается, это даже не дом, а целый особняк. Фотографии подкреплены подробным описанием красот и достоинств шикарного здания.

Особняк расположен на улице 40 лет Победы. Площадь участка составляет 12 соток, а строение заняло площадь в 402 квадратных метра. В доме расположены 7 спален.

Среди достоинств - стильный интерьер, красивая мебель от известных дизайнеров, потрясающая СПА-зона, большой бассейн и функциональная планировка.

Однако владелец дома уверяет, что это лишь малая часть из всех достоинств данной элитной недвижимости, а каждому потенциальному покупателю обещан индивидуальный подход.