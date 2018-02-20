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Отели Москвы лштрафовали на 6 млн руб. за завышение цен перед ЧМ-2018

Сегодня, 16:24

Стало известно, что Роспотребнадзор оштрафовал многие отели Москвы за превышение цен на услуги и номера. Повышение цен происходит из-за Чемпионата Мира 2018.

 На сайте московского ведомственного управления сообщается, что столичные отели и гостевые дома были оштрафованы на 5,95 миллионов рублей. На данный момент было организовано 128 проверок и осмотр 603 ныне существующих объектов, которые оказывают гостиничные услуги. Также сообщается, что 198 юридических лиц и 181 частное лицо оштрафованы за нарушение санитарно-гигиенических норм.

Ростуризм составил запретный список отелей и гостиниц, которые превышают оплату за услуги перед ЧМ-2018. Например, гостиничные номера отеля «Старый город на Кузнецком» завысил цена почти что на 187 205% от стоимости, установленной законодательством. Еще, цены на услуги гостиницы «ЛеонАрт» были завышены на 103 - 167%, а в гостинице «картеный ряд «Морион» на целых 400 - 570%. Рекорд по завышению цен на услуги поставила калининградская гостиница без звезд «Агора», которая превысила установленную правительством стоимость на 583,33%. Цена за номер составила 129,2 тыс. руб.

Подчеркивается, что в некоторых отелях и гостиницах удалось добиться установления средних цен на услуги в соответствии с обозначенной стоимостью на услуги.


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