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Покупатели апартаментов руководствуются при выборе их низкой ценой

Сегодня, 18:26

Покупатели апартаментов руководствуются при своём выборе будущего жилья, в основном, их более низкой ценой. Такие данные продемонстрировал опрос, который провела компания «НДВ-Недвижимость» среди приобретателей подобного типа квартир.

Именно на подобном качестве квартир остановили своё внимание 38% опрошенных. Их привлекла более низкая стоимость квадратного метра апартаментов.

Также проведённый опрос показал, что ещё почти 35% покупателей недвижимости останавливают свой выбор на апартаментах, чтобы поселиться в более статусном жилье, не нанося существенного ущерба своему бюджету.

В этом случае приоритетом является концептуальная составляющая и качество проекта. Это касается тех случаев, когда покупатель недвижимости уже не хочет проживать в панельном доме.

Эксперты сообщили, минимальная стоимость подобного варианта зафиксирована в комплексе Nord. Там цена апартаментов при объявленной акции начинается от 1,9 млн рублей.

17% опрошенных при выборе жилья обращают внимание на то, каким у комплекса будут дизайн и архитектура. Процент данной категории постепенно увеличивается. Люди начинают уделять внешнему виду своего будущего жилья всё большее внимание.

Гибкость апартаментов оценили 6% опрошенных. Оставшиеся 4% полагают, что апартаменты – это наилучший вариант, чтобы совместить пространство для жизни с хобби.


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