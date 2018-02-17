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В Барнауле выставлена на продажу квартира за 5 млн в стиле "прованс"

Сегодня, 18:00

На территории Барнаула в жилом комплексе «Аквамарин» в районе Речного вокзала продаётся квартира за пять миллионов рублей. Квартира-студия в стиле «прованс» находится на 14 этаже. Суммарная площадь помещения составляет 62 квадратных метра.

 Сам собственник говорит, что в квартире сделан капитальный ремонт, выбранный им дизайн носит название «прованс». Студия не требует дополнительных вложений и полностью готова к приему новых хозяев. Также, со слов нынешнего хозяина, известно, что одна стена новомодной квартиры имеет панорамное остекление.

Особого внимания стоит планировка. Квартира довольно практична. Каждый метр помещения используется максимально полезно. Вся мебель и бытовая техника входит в стоимость квартиры, которая составляет 5 миллионов.

В дополнение к покупке будущим жильцам достанется место для машины на подземной парковке.


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