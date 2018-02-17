В Старой Москве вторичное жилье стоит на 60% больше чем в Подмосковье

Сегодня, 17:28

Аналитики крупнейших риэлтерских компаний провели очередное исследование, касающееся сравнительной стоимости вторичного жилья в Москве и области. Отмечено, что за прошедший квартал значительно увеличился ценовой разрыв, достигнув 60-процентной отметки.

В настоящее время за один квадратный метр вторичного жилья в Старой Москве просят в среднем 300 тысяч рублей. В свою очередь, подмосковный рынок вторичной недвижимости предлагает жилплощадь за 91 тысячу. Если же усреднить показатели до абсолютно массового сегмента, включая варианты старого жилого фонда, то появляются цифры 227 тысяч и 88 тысяч 500.

Характерно, что в рыночные условия активно входит и психологическая составляющая. По словам экспертов, идентичные жилищные условия в домах, находящихся на минимальном расстоянии от обеих сторон МКАД, тем не менее, существенно отличаются по стоимости. Подчас такое различие доходит до миллиона рублей. Например «однушка» в Красногорске стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей, а рядом в Южном Тушине – 4 миллиона 700 рублей.