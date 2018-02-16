VistaNews.ru


"Ренова" обязуется превратить старый аэропорт Ростова в современный жилкомплекс

Сегодня, 19:17

Территория старого аэропорта в Ростове может быть полностью застроена новой инфраструктурой. Компания «Ренова» презентовала свой проект застройки на инвестиционном форуме в Сочи.

 Информация очень заинтересовала представителей власти Ростова. О проекте новой застройки от инвесторов «Ренова» заговорил министр строительства области Николай Безуглов. Представители предприятия «Ренова» поставили в известность всех присутствующих на форуме о том, что планируют превратить старый аэропорт Ростова в современный жилой комплекс для 140 тысяч граждан.

До 2030 года инвесторы обязуются возвести несколько многоэтажек-небоскребов, в которых будут размещены современные офисы. Также будут построены и коттеджи для поселения. Изначально цена вопроса строительства превышает 200 миллиардов, но возможно сумма будет больше, так как цены очень изменчивы. Правительство Ростовской области готово отдать инвесторам земли даже без торгов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.