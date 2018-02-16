"Ренова" обязуется превратить старый аэропорт Ростова в современный жилкомплекс

Сегодня, 19:17

Территория старого аэропорта в Ростове может быть полностью застроена новой инфраструктурой. Компания «Ренова» презентовала свой проект застройки на инвестиционном форуме в Сочи.

Информация очень заинтересовала представителей власти Ростова. О проекте новой застройки от инвесторов «Ренова» заговорил министр строительства области Николай Безуглов. Представители предприятия «Ренова» поставили в известность всех присутствующих на форуме о том, что планируют превратить старый аэропорт Ростова в современный жилой комплекс для 140 тысяч граждан.

До 2030 года инвесторы обязуются возвести несколько многоэтажек-небоскребов, в которых будут размещены современные офисы. Также будут построены и коттеджи для поселения. Изначально цена вопроса строительства превышает 200 миллиардов, но возможно сумма будет больше, так как цены очень изменчивы. Правительство Ростовской области готово отдать инвесторам земли даже без торгов.