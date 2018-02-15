В Москве элитных новостроек стало больше бюджетной недвижимости

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В Москве после стагнации августа и осеннего спада на рынке дорогого первичного жилья, начался бум предложений в данном сегменте недвижимости. Аналитики отмечают явное превалирование предложений элитной недвижимости над бюджетным жильем.

Эксперты объясняют такую тенденцию вновь появившимся интересом потенциальных инвесторов, который обусловлен преодолением кризисных последствий последних трех лет. Если судить по голым цифрам, то за первый месяц начавшегося года общая площадь нового элитного жилья увеличилась почти на восемь процентов и составляет на начало февраля полтора миллиона квадратных метров.

Благодаря этому фактору средняя стоимость жилья премиум-класса не подверглась ощутимой корректировке с прошлого года. Так квадратный метр в жилищных комплексах Capital Towers или Freedom, которые сейчас настойчиво «раскручиваются, составляет 480 тысяч рублей. На этом фоне жилье бизнес-класса остается на отметке 228 тысяч рублей за квадратный метр.