Цена квадратного метра в Новой Москве составляет 100,3 тысячи рублей

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Цена на один квадратный метр на квартиры в новостройках Новой Москвы выросла, хотя и незначительно. Теперь она составляет 100,3 тысячи рублей. Случилось это на фоне снижения предложений.

Специалисты из компании «БЕСТ-Новострой» сообщают, что если брать январь текущего года, то на рынке Новой Москвы по всем показателям снизился объём предложения относительно конца прошедшего года.

Итого, снижение по количеству квартир на реализации составляет 3%, по количеству корпусов – 6%, а по количеству квартир в экспозиции – целых 14%. Однако на фоне этого снижения, средняя цена на рынке Новой Москвы немного выросла и остановилась на отметке в 100,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Если говорить простыми словами, то спрос на квартиры новостроек Новой Москвы остаётся пока ещё достаточно высоким. Это делается благодаря ипотекам и различным скидкам, а также акциям от самих застройщиков.