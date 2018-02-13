Владислав Санников: продажа недвижимости требует профессионального подхода

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Российский рынок недвижимости в настоящее время находится не в лучшем состоянии.



Как рассказал Владислав Санников, коммерческий директор компании «33 Слона», цены на квартиры и домовладения становятся все ниже, покупательская способность населения тоже падает. При этом не все продавцы недвижимости желают привлекать для ее продажи профессиональных риэлторов, предпочитая действовать самостоятельно. По словам Владислава Санникова – это серьезная ошибка.



Чтоб продать недвижимость, отмечает руководитель агентства, необходим профессиональный подход: сбор и подготовка необходимых документов, оценка недвижимости, поиск покупателей, грамотная и выгодная сделка для обеих сторон. Например, компания «33 Слона», используя технологию BigData, производит быструю оценку стоимости квартиры по десяткам параметров и сравнивая с другими объектами.



Зачастую продавцы не доверяют агентам недвижимости, подозревая их в недобросовестности. Но профессиональные риэлторы работают в интересах продавца, решая главную задачу – продать объект на оптимально выгодных для собственника условиях. Риэлтор оказывает продавцу реальную помощь одновременно по нескольким направлениям: это оценка стоимости недвижимости, поиск платежеспособных клиентов, оформление нужных документов и обеспечение при купле-продаже безопасной сделки.



Одной из важных задач риэлтора является необходимость помочь собственникам недвижимости реально оценить ее стоимость: объяснить, из чего складывается цена, и какую сумму максимально может выручить продавец. При этом специалисты знают: только профессиональный риэлтор способен с самого начала правильно организовать подготовку объекта к реализации. Это не только сбор документов, требующихся для грамотного оформления купли-продажи, но и подготовка непосредственно объекта. Очень часто в квартирах требуется провести генеральную уборку или даже косметический ремонт, чтобы привести объект в порядок, устранить или скрыть различные изъяны, создать презентабельный вид. Так, компания «33 Слона» учитывает этот нюанс и при необходимости организует генеральную уборку помещений перед выставлением их на продажу.



Также осуществить выгодную и быструю сделку купли-продажи недвижимости поможет качественная реклама. Профессиональные риэлторы составят грамотные и привлекательные тексты объявлений, сделают правильные фотографии объекта, которые не только привлекут внимание потенциальных покупателей, но и подчеркнут все достоинства помещений. Они же поместят объявление о продаже на самых востребованных и популярных ресурсах.



Именно риэлтор после размещения объявления берет на себя ответственность за переговоры с покупателями: отвечает на звонки и сообщения, договаривается о встречах, проводит показы объекта. Как отмечают специалисты, присутствие профессионала при осмотре недвижимости и дальнейших переговорах вызывает у покупателей большее доверие к сделке, является своеобразной гарантией ее безопасности.



Дальнейшее подписание предварительного договора купли-продажи, оформление сделки, подписание акта приема-передачи объекта: все эти процедуры контролируют профессионалы агентства недвижимости, которые могут оказать клиенту юридическую и консультационную поддержку.



Если владелец недвижимости намерен продать ее максимально выгодно и быстро, без помощи риэлторов обойтись практически невозможно. Нет смысла говорить о наличии противостояния интересов продавца и риэлтора. Следует понимать: риэлтор, как и сам продавец, заинтересован в успехе продажи даже только потому, что и его доход будет увеличиваться пропорционально доходу продавца.



Владислав Санников, коммерческий директор компании «33 Слона»