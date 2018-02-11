В Москве 90% новостроек продают со скидками

Сегодня, 16:15

В связи с жесткой конкуренцией застройщики в Москве вынуждены сбрасывать цены на новостройки, в итоге доля проектов со скидками в январе достигла 90%.

В столице из-за резкого увеличения объема предложения застройщики для увеличения объема продаж недвижимости начали сбрасывать цены на новостройки. Так, на январь текущего года количество проектов со скидками на первичном рынке достигло 90%. Причем за последние 5 лет количество новостроек, предоставляющих скидку, выросло на 55%. При этом, в пределах старой части города на данный момент продается 3,5 млн кв. метров жилья.

В течение первых 6 месяцев текущего года прогнозируется поступление на рынок еще 5 миллионов квадратов в новых жилых домах, из которых 85% составляет жилье массовых сегментов. Объем скидок варьирует в пределах от 1% до 28%. Например, в комфорт-классе и классе бизнес дисконт в среднем составляет 3%, а в эконом-классе -2%.

На 80% проектов распространяется дополнительная скидка на некоторые квартиры, что помогает застройщику контролировать и управлять продажей. Отмечается, что с 2013 года количество скидок, скрытых под неценовые преференции (машино-место, кладовку или бесплатную отделку), выросло еще на 7%.