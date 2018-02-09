Первый дом после реновации заселяют в Москве

Сегодня, 16:05

В рамках реновации московские власти выдадут разрешения на осмотр квартир переселенцами. Первый такой дом расположен на 5-й Покровской улице.

Сегодня, 9 февраля, в Москве начато первое заселение дома, который реконструирован по программе реновации. Такую информацию распространили московские городские власти, а именно руководитель градостроительного департамента Сергей Левкин. Данный дом находится по 5-й Покровской улице, 62Б.

На данный момент дом полностью готов к заселению новыми жильцами, он благоустроен как внутри, так и снаружи. Специалисты сообщают, что в нем полностью заменены все коммуникации, а в квартирах сделан ремонт комфорт-класса.

Торжественная выдача ордеров новым жителям пройдет в 18:00. Сообщается, что он будет заселен жильцами домов, которые расположены по соседству и тоже подпадают под действие данной городской программы.

Также известно, что произошло и благоустройство придомовой территории – созданы детские площадки, парковочные места, места для отдыха пожилых людей. До конца текущего года московские власти планируют расселить жильцов 24 домов в Головинском районе, Западном округе для проведения реновации домов. Всего под действие данной программы подпадает 5171 адрес.

Напомним, что программа реновации жилого фонда столицы была утверждена лично Владимиром Путиным еще в июле 2017 года.