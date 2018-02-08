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В Москве площадь завода по производству шампанских вин увеличится на 40%

Вчера, 19:20

В Москве площадь завода, занимающегося производством шампанских вин, должна увеличиться на 40%. Сообщение об этом сделано Москомстройинвестом.

 После этого территория завода станет занимать площадь в приблизительно 97 тысяч м2. Комбинат расположен в западной части столицы. Его руководство планирует расширение производства и, соответственно, площади, на которой располагается предприятие.

Согласно обнародованной информации, комиссия, занимающаяся вопросами градостроения и земельного устройства, уже дала 8 февраля своё согласие на реализацию данного проекта.

Корпуса завода, находящиеся на улице Рябиновая, будут реконструированы. При этом строительство будет расширено на новых земельных площадках.

Завод, который производит шампанские вина в Москве, создан в 1980 году. Он является одним из самых крупных производителей данного напитка в РФ. Комбинат известен тем, что производит игристые вина, относящиеся к более, чем 10 торговым маркам. Помимо того, там выпускаются бренди и вина, которые принято называть «тихими».


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