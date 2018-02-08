В Москве перед ЧМ-2018 подорожала аренда элитного жилья в 5 раз

Сегодня, 15:04

В Москве в преддверии предстоящего ЧМ-2018 резко подорожала аренда элитного жилья. В некоторых районах сумма увеличилась в 5 раз.

Компания Kalinka Group провела исследование, которое показало, что в столице перед Чемпионатом мира резко увеличилась стоимость аренды элитного жилья. Риэлторы рассказали, что на период проведения ЧМ во всех отелях уже заняты почты 100% мест. При этом иностранцы арендуют не только дешёвые номера, но и класса люкс.

Самыми популярными оказались апартаменты, расположенные в центре Москвы. В Хамовниках уже забронировали почти все свободные номера на время ЧМ, так как неподалёку находится стадион "Лужники", где будет проходить серия матчей. К примеру, на Тверской стоимость аренды составляет 250 тыс. рублей за 160 м.кв. Когда начнётся ЧМ-2018, то цена вырастет до миллиона рублей.