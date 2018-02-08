VistaNews.ru


В Москве перед ЧМ-2018 подорожала аренда элитного жилья в 5 раз

Сегодня, 15:04

В Москве в преддверии предстоящего ЧМ-2018 резко подорожала аренда элитного жилья. В некоторых районах сумма увеличилась в 5 раз.

Компания Kalinka Group провела исследование, которое показало, что в столице перед Чемпионатом мира резко увеличилась стоимость аренды элитного жилья. Риэлторы рассказали, что на период проведения ЧМ во всех отелях уже заняты почты 100% мест. При этом иностранцы арендуют не только дешёвые номера, но и класса люкс.

Самыми популярными оказались апартаменты, расположенные в центре Москвы. В Хамовниках уже забронировали почти все свободные номера на время ЧМ, так как неподалёку находится стадион "Лужники", где будет проходить серия матчей. К примеру, на Тверской стоимость аренды составляет 250 тыс. рублей за 160 м.кв. Когда начнётся ЧМ-2018, то цена вырастет до миллиона рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.