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Ростуризм рассказал, как правильно сдавать жильё внаём на ЧМ-2018

Сегодня, 14:37

Ростуризм рассказал желающим сдавать жильё внаём болельщикам, прибывшим на ЧМ-2018, как делать это правильно. Для этого в ведомстве выпущена специальная памятка.

В данном документе отмечены основные права, а также обязанности собственников жилья, желающих сдать свои квартиры или комнаты в них внаём.

Особо отмечается, что, во избежание возникновению неприятных ситуаций, необходимо провести регистрацию в подразделениях МВД, занимающихся вопросами миграции. Помимо того, следует уплатить налог с полученного дохода.

Памятка Ростуризма обращает особое внимание на необходимость достойного приёма болельщиков, которые прибудут на Мундиаль. Их обустройство должно стать максимально комфортным, а цены – приемлемыми.

При этом рекомендуется заключение договора с приложением к нему описи ценного имущества, находящегося в квартире. Иностранцы должны проходить регистрацию, даже если сняли жильё лишь на сутки. Для граждан РФ допустимо проживание без регистрации на протяжении трёх дней.

Документ направлен во все города, где пройдут матчи ЧМ-2018. Он имеет информационно-разъяснительную цель.


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