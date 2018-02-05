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Многодетные семьи смогут оформить льготную ипотеку

Сегодня, 14:41

Представители Государственного предприятия Нижегородской области НИКА сообщают, что многодетные семьи смогут оформить льготную ипотеку. Такие услуги доступны семьям, в которых растут двое и более детей.

Согласно правилам государственной программы, заемщикам дают кредит под 6% годовых в течение трех лет, если в семье есть двое детей, и в течение пяти, если растут трое детей. Первоначальный взнос не должен быть меньше 20% от общей суммы, максимальный кредит в денежном эквиваленте составляет три миллиона рублей.

Льготы на жилье можно получить в новостройке или уже готовой площади у застройщика. Помимо того, доступен вариант рефинансирования существующего кредита. Новый законопроект, введенный 30 декабря 2017 года, поможет гражданам обзавестись собственным жильем, выплаты за которое не сделают серьезный урон семейному бюджету.


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