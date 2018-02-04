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В 2018 году ставки по ипотеке могут снизиться до 8-8,5%

Сегодня, 16:09

По прогнозам экспертов в области недвижимости и застройки, в 2018 году более популярным станет комфортное жилье и домики за городом. Также ожидается снижение ставок по ипотеке до 8-8,5%.

Рынок недвижимости ожидает переориентация на нужды россиян в виду дохода и ощущения комфортности.

Так, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова уверенна, что в этом году вопрос понижения ставок по ипотеке сможет дать покупателям возможность приобрести комфортное жилье.

В среднем на 40% может увеличиться выдача кредитных средств из-за курса ставок на ипотеку, такую мысль считает рациональной глава компании «Level Group» Кирилл Игнахин.

Ситуацию с возможными ставками на ипотеку в размере 6% прокомментировал генеральный директор компании «MASTER Девелопмент» Вячеслав Семененко. По его словам, этот сценарий событий реален лишь при высоком уровне инфляции.

Главной особенностью покупки жилья в 2018 году станет ориентация на удобство и выгоды жилья комфорт-класса. Популярными будут домики за городом.


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