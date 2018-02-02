В Подмосковье становится всё меньше новостроек

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Новых жилых домов в Подмосковье в последние 2,5 года стало меньше на 30%. В то же время стоимость жилья в новостройках практически не изменилась.

Аналитики уточняют, что в последнем квартале 2017 года предложения на первичном рынке в регионе упали на 6,0% и составили порядка 2,6 млн кв. м. Количество квартир также снизилось на 5,8% и составило около 49 тысяч единиц. За 12 месяцев были введены в эксплуатацию только два проекта (ЖК «Гагаринский» и ЖК «Но­вый Раменский»).

В сравнении с показателями 2015 года суммарный объём предложения упал на 31,9%. Наиболее распространённая причина данного явление – это низкая активность застройщиков.

Ранее власти Москвы заявили, что зв три года в городе построят до 12 млн кв. м жилья. Ежегодно объём вводимых жилых помещений составит порядка 3-4 млн кв.м.