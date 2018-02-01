В Москве построят школу в форме цветка

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В Нагитском Затоне, расположеном на юге Москвы, возведут школу по форме напоминающую шестилепестковый цветок, об этом сообщает Москомстройинвест.

Учебное заведение будет сооружено по ул. Речникова 7/16. Строение будет четырехэтажным и в нем смогут учиться 550 школьников. «Форма здания в виде шестилучевого цветка создает с любого ракурса вид перспективных равновеликих объемов и элементов», - прокоментировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Также он отметил, что сейчас особое внимание уделяется общему виду новых учебных заведений и детских садов, удобству их планировки.

В школе запланировали создать не только учебные классы, столовую, библиотеку и спортивный зал, но также и класс для творчества, музыки, лаборатории проектной деятельности. Такая форма школы позволит произвести разделение учеников по возрастным категориям: в каждом лепестке будут учиться школьники определенного возраста.