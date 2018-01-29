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В Японии можно купить недвижимость за биткоины

Сегодня, 15:59

Японские информационные агентства сообщают, что теперь в Японии можно будет купить недвижимость различного вида за биткоины. В частности, речь идёт о крупной местной риэлтерской компании Yitanzi. Именно она продаёт квартиры и помещения за криптовалюту.

В наше время в этой программе от Yitanzi участвует только один объект. Речь идёт о коммерческом комплексе. Его стоимость составляет 547 биткоинов, что эквивалентно 6 миллионам долларов США.

Технический директор риэлтерского предприятия Йокозава Юске в своём интервью рассказал, что биткоины в наше время являются самой актуальной валютой на рынке недвижимости. Это связано с тем, что владельцы криптовалюты в наше время хотят покупать недвижимость, имея желание потратить свои деньги с самой большой выгодой.

Криптовалютчики заинтересованы в рынке недвижимости из-за дешёвого способа оплаты. То есть биткоины принимаются напрямую, а настоящая бумажная валюта проходит через банки и третьи лица. Такая процедура зачастую требует больше времени, траты и документов.

Yitanzi собирается продать объект уже в скорое время. Они также могут принять в качестве оплаты не только биткоины, но и Ethereum.

В США такая система уже давно тестируется. Там во Флориде и Калифорнии продали уже больше 75 объектов за криптовлюту.


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