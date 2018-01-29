В Москве аренда самой дорогой квартиры упала до минимума

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В Москве аренда самой дорогой квартиры упала до 3-летнего минимума и составляет 600 тысяч рублей в месяц. Ситуацию прокомментировали сотрудники компании «Инком-Недвижимость».

Согласно заявлению специалистов, в январе месяце 2018 года в Москве самым дорогим вариантом аренды квартиры являются апартаменты за 600 тысяч рублей в месяц. Подобных цен уже не замечалось на протяжении трех лет.

К примеру, за такую сумму можно снять жилье с авторским дизайном и площадью в 190 квадратных метров, расположенное в башне «Москва» ММДЦ «Москва-Сити». Второе место в VIP-рейтинге занимает квартира-студия с площадью в двести квадратов, которая находится в Большом Тишинском переулке. Такой вариант предлагается за 550 тысяч рублей в месяц. В этой квартире есть кабинет, комната для гостей, спальня и гостиная с камином. Тройку лидеров замыкает жилплощадь с дизайнерской отделкой по адресу Никольская улица, располагающаяся в отреставрированном доме 19 века. Арендовать площадь в 123 квадратных метра дозволено всего за 500 тысяч рублей.