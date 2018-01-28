Российские пенсионеры стали активно скупать недвижимость и открывать бизнес

Вчера, 23:13

Ориентируясь на официальные источники, становится известно, что за минувший 2017 год большую часть приобретенной недвижимости купили люди, официально перешагнувшие черту пенсионного возраста.

Также согласно данным, опубликованным в средствах массовой информации становится известно, что пенсионеры чаще всего скупают квартиры, расположенные на первых этажах зданий. Сообщается, что свой выбор они делают исключительно по тому критерию, который касается того, что здания на первом этаже легче сдать в аренду под магазин, кафе или аптеку.

Также известно о том, что в 2017 году количество пенсионеров-бизнесменов составляло 6% людей преклонного возраста, в 2017 – 17%, а уже в начале этого года составило 23%.