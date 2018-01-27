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В Алтайском крае полицейские получили ключи от новых квартир

Сегодня, 12:24

Алтайские правоохранители стали участниками программы по улучшению условий труда и быта сотрудников полиции. Так, 140 квартир в 9-этажном доме на ул. Титова в Барнауле теперь принадлежат стражам порядка.

Торжественное вручение состоялось вчера при участии губернатора Александра Карлина, начальника ГУ МВД России по краю Олега Торубарова, главы Барнаула Сергея Дугина. Жилой дом по ул. Титова в Барнауле принял своих хозяев. После начала строительства в 2015 году дом получил финансирование в размере около 250 млн рублей. Высотка рассчитана на 140 квартир, 9 этажей.

Новострой стал помощью полицейским Алтайского края в улучшении условий труда и быта.


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