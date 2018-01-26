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Говорившие с Путиным дольщики «Речелстроя» в Челябинске объявляют голодовку

Сегодня, 13:38

Из-за сложившейся ситуации вокруг ЖК «Чурилово Lake Сity» в Челябинске участники долевого строительства компании «Речелстрой» решили объявить голодовку, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на свою проблему. По словам соинвесторов, телефонный разговор одной из обманутых женщин с президентом России Владимиром Путиным не способствовал разрешению данного вопроса.

В соцсетях дольщики жалуются, что план по достройке второй и третьей очереди им так предложен и не был. Всё ещё не понятно, откуда будут взяты недостающие средства на строительство. При этом процедура банкротства компании-застройщика по-прежнему не завершена. Всё это глубоко возмущает граждан, пострадавших от обмана мошенников. В связи с этим они планируют в ближайшее время объявить бессрочную голодовку.

Ранее мы сообщали, что в Рязани обманутые дольщики записали трек в стиле рэп. Композиция под названием «Осторожно, мошенники» была растиражирована в социальных сетях.


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