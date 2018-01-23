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В Ленобласти семьи погорельцев получат 45 новых квартир

Вчера, 21:22

В Ленобласти власти приобретут для погорельцев новое жилье. Так, пострадавшие семьи получат 45 квартир, на покупку которых выделили 74,8 млн рублей. В 2017 году было куплено 40 квартир, сумма покупки составила 65,8 млн рублей.

Региональный бюджет Ленобласти расширил покупную возможность властей. Так, пострадавшим семьям от пожара смогут купить в 2017 году 45 квартир. На эти цели было выделено 74.8 млн рублей. Эта сумма инвестиций на 9 млн рублей больше, чем капиталовложение прошлого года. О сроках конкретного приобретения жилищной площади речи не идет.

На данный момент власть заложила в план бюджета расход на данный сектор нужд города. Покупка жилья состоится до отчетного периода января 2019 года.


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